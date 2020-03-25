Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрБесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проект в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эта мера непопулярная, но необходимая.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал
 указ об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте для студентов, а также пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
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