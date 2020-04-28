"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,9K

Общество В Тульской области введут пропускной режим В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 673

Транспорт В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск. 601

Происшествия Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. 64

Футбол Орлов: Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи» Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Зенит» высказался о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна в «Наполи».

Политика Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков. 628

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля Самым главным симптомом коронавирусной пневмонии, протекающей в тяжелой форме, является одышка, а не температура и кашель, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. 7

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 294

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 282

Кино К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств. 3

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 751

Политика Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Экономика Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. 6

Общество В Москве приготовились развернуть временные госпитали Источник издания в столичной мэрии уточнил, что полевые госпитали могут появиться в ледовом дворце «Крылатское», павильоне №75 на ВДНХ и автоцентре «Москва». 1