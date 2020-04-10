Коронавирус
КоммерсантъВ Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. Исключения сделали для проведения аварийных работ, а также для работ по обеспечению жизнедеятельности столицы.
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По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения.
с чего всё началось
Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.ТАСС16:57
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Газета.Ru 13:36
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Согласно коммюнике, выпущенному по итогам переговоров министров энергетики G20, страны "двадцатки" взяли на себя обязательство немедленно принять меры по стабилизации энергетического рынка.
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В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
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