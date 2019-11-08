Коронавирус
КоммерсантъВ Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. Исключения сделали для проведения аварийных работ, а также для работ по обеспечению жизнедеятельности столицы.
Читать в источнике
Оценить34
По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения.
с чего всё началось
Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.ТАССвчера в 16:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Петр Бирюков: Все работы по благоустройству в Москве приостановлены с полуночи 11 апреля
Агентство Москвавчера в 16:57
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Армия и оружие
США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски
Самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. Истребители США перехватили российские Ил-38 в районе Берингова моря.
Деловое.ТВ 09 апреля в 10:33
Общество
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек
В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Кино
300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
Рамблер вчера в 06:58
Армия и оружие
75 лет назад советские войска взяли штурмом Кенигсберг
Газета.Ru 09 апреля в 03:38
Общество
В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
На Сахалине подтвердили 12-й случай заражения новым коронавирусом
В Сахалинской области врачи подтвердили 12-й случай заражения местного жителя коронавирусной инфекцией.
АСТВ 00:49
Общество
Процент россиян с иммунитетом к коронавирусу назвал Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова сообщила журналистам, что лишь 3% протестированных россиян имеют иммунитет к коронавирусу на сегодняшний день.
Live24 вчера в 11:02
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Игорь Николаев передвигается на инвалидной коляске после лечения
Bimru.ru 09 апреля в 04:54
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Происшествия
Коронавирус подтвердили ещё у шести жителей Челябинской области
Челябинск, 11 апреля 2020, 08:24 — REGNUM В Челябинской области коронавирус подтверждён ещё у шестерых человек.
REGNUM 01:24
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ 09 апреля в 15:35
Здоровье
ВОЗ даст сегодня заключение по ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Всемирная организация здравоохранения даст сегодня заключение по ситуации с коронавирусом в Белоруссии.
Эхо Москвы 01:04
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса 09 апреля в 11:13
Политика
США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 14:36
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Общество
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском вчера в 16:42
Футбол
Йиранек о Кадырове: пару раз пихал нам в раздевалке, но он не жесткий и не плохой
Напомним, что бывший защитник сборной Чехии Мартин Йиранек с 2004 по 2010 год играл за «Спартак», а с 2011 по 2013 – за «Терек».
ODDS.ru вчера в 12:26
Происшествия
Экс-депутата украинской Рады подозревают в убийстве
Киев, 10 апреля 2020, 13:02 — REGNUM Украинского политика, депутата Верховной рады прошлого созыва Татьяну Черновол подозревают в совершении умышленного убийства.
REGNUM вчера в 06:02
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Культура
Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»
Север Столицы 09 апреля в 06:00
Общество
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40