Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве приостановили работы по благоустройству

Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. Исключения сделали для проведения аварийных работ, а также для работ по обеспечению жизнедеятельности столицы.
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Петр Бирюков
По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения.
— Петр БирюковТАСС вчера в 16:57
с чего всё началось

В Москве приостановили все работы по благоустройству

Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.
ТАССвчера в 16:57

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Работы по благоустройству в Москве временно приостановлены

Вечерняя Москвавчера в 18:36

В Москве приостановили работы по благоустройству

Коммерсантъвчера в 17:58

Все работы по благоустройству в Москве приостановили

Известиявчера в 16:57

В Москве приостановили все работы по благоустройству

ТАССвчера в 16:57

Петр Бирюков: Все работы по благоустройству в Москве приостановлены с полуночи 11 апреля

Агентство Москвавчера в 16:57

В Москве приостановили все работы по благоустройству

РБКвчера в 17:07

Работы по благоустройству приостановили в Москве

Москва 24вчера в 17:10
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Здоровье

Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
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Происшествия

В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
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Армия и оружие

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Самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. Истребители США перехватили российские Ил-38 в районе Берингова моря.
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Общество

Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
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300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»

Рамблер вчера в 06:58
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Общество

В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 19:52
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Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Здоровье

На Сахалине подтвердили 12-й случай заражения новым коронавирусом

В Сахалинской области врачи подтвердили 12-й случай заражения местного жителя коронавирусной инфекцией.
АСТВ 00:49
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Общество

Процент россиян с иммунитетом к коронавирусу назвал Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова сообщила журналистам, что лишь 3% протестированных россиян имеют иммунитет к коронавирусу на сегодняшний день.
Live24 вчера в 11:02
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Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
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Шоу-бизнес

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Bimru.ru 09 апреля в 04:54
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля

По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Происшествия

Коронавирус подтвердили ещё у шести жителей Челябинской области

Челябинск, 11 апреля 2020, 08:24 — REGNUM В Челябинской области коронавирус подтверждён ещё у шестерых человек.
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Экономика

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ 09 апреля в 15:35
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Здоровье

ВОЗ даст сегодня заключение по ситуации с коронавирусом в Белоруссии

Всемирная организация здравоохранения даст сегодня заключение по ситуации с коронавирусом в Белоруссии.
Эхо Москвы 01:04
Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса 09 апреля в 11:13
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Политика

США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
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Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 14:36
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Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
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Общество

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском вчера в 16:42
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Футбол

Йиранек о Кадырове: пару раз пихал нам в раздевалке, но он не жесткий и не плохой

Напомним, что бывший защитник сборной Чехии Мартин Йиранек с 2004 по 2010 год играл за «Спартак», а с 2011 по 2013 – за «Терек».
ODDS.ru вчера в 12:26
Происшествия

Экс-депутата украинской Рады подозревают в убийстве

Киев, 10 апреля 2020, 13:02 — REGNUM Украинского политика, депутата Верховной рады прошлого созыва Татьяну Черновол подозревают в совершении умышленного убийства.
REGNUM вчера в 06:02
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Здоровье

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00
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Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
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Культура

Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»

Север Столицы 09 апреля в 06:00
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Общество

В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки

За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
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Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Пётр Павлович Бирюков
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный строитель Российской Федерации.
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