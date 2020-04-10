Коронавирус
ТАССВ Москве приостановили все работы по благоустройству
По словам Бирюкова, исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.
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По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения.
с чего всё началось
Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.ТАССвчера в 16:57
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Петр Бирюков: Все работы по благоустройству в Москве приостановлены с полуночи 11 апреля
Агентство Москвавчера в 16:57
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