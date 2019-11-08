Коронавирус
КоммерсантъВ Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. Исключения сделали для проведения аварийных работ, а также для работ по обеспечению жизнедеятельности столицы.
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По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения.
с чего всё началось
Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.ТАССвчера в 16:57
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Петр Бирюков: Все работы по благоустройству в Москве приостановлены с полуночи 11 апреля
Агентство Москвавчера в 16:57
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