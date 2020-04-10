Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

с чего всё началось

По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения.

Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. Исключения сделали для проведения аварийных работ, а также для работ по обеспечению жизнедеятельности столицы.

Общество России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. 9

Энергетика Bloomberg: переговоры ОПЕК+ и Мексики продолжатся 11 апреля Участники сделки ОПЕК+ продолжат переговоры с Мексикой, которая отказалась от сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Общество В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом «В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба. 111

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 80

Здоровье Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.

Политика Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус. 46

Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса. 171

Энергетика Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.

Общество В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина. 79

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников. 299

Здоровье Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube. 6

Экономика Эксперты Bloomberg предсказали США высокий уровень безработицы В Соединенных Штатах уровень безработицы во втором квартале 2020 года из-за экономических последствий коронавируса поднимется до 12,6 процентов, что станет самым высоким показателем с 1940-х годов. 7