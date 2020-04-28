Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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Дистанционное обучение в Подмосковье прервут на «каникулы» с 1 по 11 мая

РИАМО14:22

Собянин: Московские школьники не будут учиться в период с 1 по 11 мая

Агентство Москва13:09

Образовательные организации Москвы приостановят онлайн-обучение с 1 по 11 мая

Газета.Ru13:44

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

Интерфакс13:28

Дистанционное обучение в Москве приостановлено с 1 по 11 мая

Говорит Москва13:20

Образовательным учреждениям Москвы нужно будет приостановить дистанционное обучение с 1 по 11-е мая включительно

Эхо Москвы14:00

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

РИА Новости13:05
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Недвижимость

На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
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Происшествия

СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС вчера в 23:38
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Политика

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Экономика

Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore

Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США.
Rusbankrot.ru 08:39
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Происшествия

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

РИА Новости 21:47
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь

Екатеринбург, 29 апреля 2020, 04:45 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло нападение на машину скорой помощи.
REGNUM 21:45
Политика

Трамп намерен заставить мясокомбинаты США открыться вопреки COVID-19

Вашингтон, 29 апреля 2020, 02:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен приказать мясокомбинатам США открыться вновь, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM 19:50
Происшествия

В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей

В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
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Экономика

В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале

Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».
Известия 16:09
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Общество

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
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Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
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Происшествия

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
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Футбол

Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен.
Бомбардир.ру 13:28
Общество

В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
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Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

Блокнот.ру 15:43
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
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Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
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Политика

Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой

На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Победа РФ 05:00
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
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Культура

Новый детектив Акунина «Просто Маса» выйдет в бумажном формате

Новый детективный роман Бориса Акунина "Просто Маса" выйдет в бумажном формате, сообщил во вторник ТАСС писатель.
ТАСС 15:34
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Общество

В Приморье введут всеобщий масочный режим

В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
АиФ Владивосток 20:07
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Происшествия

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:14
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Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
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Политика

Путин сообщил о мобилизации ресурсов промышленности во время пандемии

В период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности в России. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:59
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