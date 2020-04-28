Общество
РИА НовостиВ Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Происшествия
СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде
Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС вчера в 23:38
Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Экономика
Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore
Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США.
Rusbankrot.ru 08:39
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь
Екатеринбург, 29 апреля 2020, 04:45 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло нападение на машину скорой помощи.
REGNUM 21:45
Политика
Трамп намерен заставить мясокомбинаты США открыться вопреки COVID-19
Вашингтон, 29 апреля 2020, 02:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен приказать мясокомбинатам США открыться вновь, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM 19:50
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в I квартале
Ведомство не опубликовало данные за март текущего года, однако, учитывая, что в январе эти цифры составляли 1,7%, а в феврале — 2,9 %, то в третьем месяце 2020 года рост ВВП может оцениваться примерно в 0,8%, пишет «Интерфакс».
Известия 16:09
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Футбол
Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»
Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен.
Бомбардир.ру 13:28
Общество
В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Политика
Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой
На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Победа РФ 05:00
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Культура
Новый детектив Акунина «Просто Маса» выйдет в бумажном формате
Новый детективный роман Бориса Акунина "Просто Маса" выйдет в бумажном формате, сообщил во вторник ТАСС писатель.
ТАСС 15:34
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
В Приморье введут всеобщий масочный режим
В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
АиФ Владивосток 20:07
Происшествия
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:14
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Путин сообщил о мобилизации ресурсов промышленности во время пандемии
В период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности в России. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:59