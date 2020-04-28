Общество
РИА НовостиВ Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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Политика
Киев отказался назначать Саакашвили вице-премьером Украины по реформам
СМИ сообщили об отказе назначить Саакашвили вице-премьером Украины Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление к назначению Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.
Курьер. Среда. Бердск 10:04
Общество
Минтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек
Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек.
MosTimes 18:12
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из самоизоляции с 12 мая
Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета подготовить план снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.
НТВ 10:52
Космос
Эксперт предложил Роскосмосу создать совместное предприятие со SpaceX
"Вполне можно предложить создать совместное предприятие с Маском для реализации проекта грузовой транспортной системы для освоения дальнего космоса", - сказал РИА Новости Ионин.
РИА Новости 22:56
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
В России число заразившихся коронавирусом военнослужащих достигло 960
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 960, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 12:56
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Армия и оружие
Военные РФ продезинфицировали еще три пансионата в Италии
Военные РФ и коллеги из Италии продезинфицировали дома престарелых в трех городах провинции Брешиа в области Ломбардия – Понтольо, Палацциоло-Сульолье и Колонье.
Mockva.ru вчера в 00:53
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник вчера в 06:11
Происшествия
В Саратовской области умер восьмой пациент с коронавирусом
Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, у него было тяжелое хроническое заболевание, но умер он от пневмонии, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 07:02
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM 22:49
Политика
Путин предложил разработать новый план поддержки населения
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также масштабный план восстановления экономики.
Моя Москва.онлайн 12:02
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
Общество
Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Происшествия
В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23:09
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Гаджеты
Xiaomi представит Redmi Note 9S в России
Отечественные пользователи, которые с нетерпением ждали появления в России Redmi Note 9S, могут вздохнуть с облегчением.
The GEEK 26 апреля в 04:41
Экономика
В РФ может появиться 135 тысяч новых обманутых дольщиков
В России может появиться 135 тысяч новых обманутых дольщиков.
РЕН ТВ 23:14
Общество
В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
Армия и оружие
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
Российская газета 03:42
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19