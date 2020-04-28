"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

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