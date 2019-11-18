Общество
РИА НовостиВ Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
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Здоровье
Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Наука
На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона
На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Энергетика
Белоруссия в декабре назовет сумму потерь из-за ЧП с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск в декабре предоставит Москве окончательные данные о сумме экономических потерь из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», передает БЕЛТА.
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Политика
В Керчи стартовала буксировка задержанных украинских кораблей
Космос
Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса
Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
Наука
Ученые назвали причину роста живота с возрастом
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Общество
В Петербурге экс-замглавы МЧС требует увеличить пенсию на 10 окладов
Бывший заместитель главы МЧС РФ Леонид Беляев подал в суд на управление МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva
Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Общество
Депутат Горелкин отзовет проект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет проект закона об ограничении доли иностранного владения значимыми информационными ресурсами.
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Политика
В ЕС прокомментировали результаты выборов в Белоруссии
Белоруссия не воспользовалась возможностью провести парламентские выборы, которые полностью отвечали бы международным стандартам.
Политика
Саммит «нормандской четверки» может пройти до конца года
Свое участие уже подтвердили Зеленский, Макрон и Меркель. Встречу в «нормандском формате» планируется провести до конца 2019 года.
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома
Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Происшествия
Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Общество
Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Здоровье
В знаниях европейских врачей нашли пробелы
Европейский центр контроля и профилактики заболеваний (ECDPC) опубликовал результаты общеевропейского исследования знаний работников здравоохранения об антибиотиках и отношения к ним.
Армия и оружие
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
Игры
Стала известна судьба игр Dead Island 2 и Saints Row 5
Видеоигры Dead Island 2 и Saints Row 5 всё ещё находятся в стадии разработки.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Космос
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта
«Роскосмос» получил патент на схему авиационного двигателя для космического самолёта, который будет способен запускать ракеты в космос, а также совершать кратковременные полёты с гиперзвуковой скоростью.
Гаджеты
Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов
В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.