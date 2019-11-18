Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

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