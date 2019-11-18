Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
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Спецборт МЧС вернул из Ирака более 30 российских детей

РБК13:11

Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву

Интерфакс11:06

Самолет МЧС РФ доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Комсомольская правда13:11

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве

RT на русском12:59

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

РИА Новости12:54

Посол РФ: беспорядки не помешали вернуть домой российских детей из тюрем Багдада

ТАСС12:50

В Москве приземлился самолет с детьми из Ирака

Национальная служба новостей13:31
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Здоровье

Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Известия 13:10
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ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
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Тимур Батрутдинов впервые поцеловался в шоу «План Б»

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На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона

На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
N+1 16 ноября в 08:13
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Энергетика

Белоруссия в декабре назовет сумму потерь из-за ЧП с «Дружбой»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск в декабре предоставит Москве окончательные данные о сумме экономических потерь из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», передает БЕЛТА.
Аргументы и Факты вчера в 07:49
Экономика

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Политика

В Керчи стартовала буксировка задержанных украинских кораблей

Piter.tv вчера в 04:43
Космос

Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса

Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
SM News 07:59
Наука

Ученые назвали причину роста живота с возрастом

РИА Новости Крым 13:49
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 02:31
Общество

В Петербурге экс-замглавы МЧС требует увеличить пенсию на 10 окладов

Бывший заместитель главы МЧС РФ Леонид Беляев подал в суд на управление МВД по Петербургу и Ленобласти.
Neva.Today 13:02
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Интерфакс 12:57
Авто

«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva

Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Известия 11:04
Общество

Депутат Горелкин отзовет проект о значимых интернет-ресурсах

Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет проект закона об ограничении доли иностранного владения значимыми информационными ресурсами.
Известия 07:14
Футбол

Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Вести.Ru 10:05
Политика

В ЕС прокомментировали результаты выборов в Белоруссии

Белоруссия не воспользовалась возможностью провести парламентские выборы, которые полностью отвечали бы международным стандартам.
Известия 12:19
Политика

Саммит «нормандской четверки» может пройти до конца года

Свое участие уже подтвердили Зеленский, Макрон и Меркель. Встречу в «нормандском формате» планируется провести до конца 2019 года.
ТК Звезда вчера в 07:45
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома

Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Российская газета 13:23
Происшествия

Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного

Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Вести.Ru 09:15
Общество

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
РБК 14:31
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Здоровье

В знаниях европейских врачей нашли пробелы

Европейский центр контроля и профилактики заболеваний (ECDPC) опубликовал результаты общеевропейского исследования знаний работников здравоохранения об антибиотиках и отношения к ним.
ТАСС Наука 07:10
Армия и оружие

В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
Взгляд.ру 16 ноября в 19:55
Игры

Стала известна судьба игр Dead Island 2 и Saints Row 5

Видеоигры Dead Island 2 и Saints Row 5 всё ещё находятся в стадии разработки.
REGNUM 11:48
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru вчера в 10:14
Космос

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта

«Роскосмос» получил патент на схему авиационного двигателя для космического самолёта, который будет способен запускать ракеты в космос, а также совершать кратковременные полёты с гиперзвуковой скоростью.
3DNews 14:12
Гаджеты

Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов

В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.
Astera 12:55
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