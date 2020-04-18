Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана

Происшествия В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. 6

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. 1,9K

Общество Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале. 216

Политика Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин. 453

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3K

Игры Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.

Общество Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. 52

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 566

Общество 540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.

Общество Пожелавшие покинуть Великобританию граждане России вылетели в Москву Отмечается, что обратным авиарейсом компании «Аэрофлот», который ранее 18 апреля вывез 19 подданных Британии из России, забрал из Лондона граждан РФ, которые оказались в очень затруднительной ситуации и нуждались в срочном возвращении на Родину исходя из гуманитарных соображений. 59

Происшествия МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице В социальных сетях появилось видео, снятое жителями Нефтекамска, на котором полицейские ведут двух плачущих и упирающихся детей под руки в автомобиль. 219

Общество Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами. 139

Здоровье Онищенко раскритиковал «дядек, потерявших контроль над собой» Бывший главный государственный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, Геннадий Онищенко призвал доверять только той информации о коронавирусе, которую предлагают профильные специалисты, в частности врачи-инфекционисты. 6

Общество Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19 Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое. 771

Происшествия Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,2K

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 912

Хоккей Переговоры Сергея Мозякина с «Металлургом» продолжаются Сергей Паремузов, агент капитана магнитогорского «Металлурга», нападающего Сергея Мозякина высказался о том, останется ли его клиент в составе «сталеваров».

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 121

Экономика Объемы перевозок Latvijas dzelzcels сокращаются ежемесячно на 50% Железнодорожный транзит через порты страны за январь – март 2020-го составил 4,07 млн т (-55,8%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 657 тыс. т (-52,7%).

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 556