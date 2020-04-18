Общество
РИА НовостиВ Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
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Происшествия
В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Политика
Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Игры
Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини
Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру 07:52
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Общество
Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса
Вести.Ru 13:02
Общество
540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Футбол
Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина
Игрок "Краснодара" Вандерсон организовал вечеринку во время карантина из-за коронавируса, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 13:56
Общество
Пожелавшие покинуть Великобританию граждане России вылетели в Москву
Отмечается, что обратным авиарейсом компании «Аэрофлот», который ранее 18 апреля вывез 19 подданных Британии из России, забрал из Лондона граждан РФ, которые оказались в очень затруднительной ситуации и нуждались в срочном возвращении на Родину исходя из гуманитарных соображений.
REGNUM 15:02
Происшествия
МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице
В социальных сетях появилось видео, снятое жителями Нефтекамска, на котором полицейские ведут двух плачущих и упирающихся детей под руки в автомобиль.
Российская газета вчера в 03:02
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Здоровье
Онищенко раскритиковал «дядек, потерявших контроль над собой»
Бывший главный государственный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, Геннадий Онищенко призвал доверять только той информации о коронавирусе, которую предлагают профильные специалисты, в частности врачи-инфекционисты.
Вести.Ru 13:36
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Хоккей
Переговоры Сергея Мозякина с «Металлургом» продолжаются
Сергей Паремузов, агент капитана магнитогорского «Металлурга», нападающего Сергея Мозякина высказался о том, останется ли его клиент в составе «сталеваров».
Первый областной вчера в 03:49
Космос
Рогозин пошутил о запуске в космос КамАЗа вслед за Tesla
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» будет запущен КамАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.
ФАН 16 апреля в 17:58
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Фото Седоковой в ванной с баскетболистом взорвало Сеть
На снимке экс-солистка группы «ВИА Гра» и баскетболист стоят в ванной комнате в нижнем белье.
Московский Комсомолец вчера в 02:40
Экономика
Объемы перевозок Latvijas dzelzcels сокращаются ежемесячно на 50%
Железнодорожный транзит через порты страны за январь – март 2020-го составил 4,07 млн т (-55,8%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 657 тыс. т (-52,7%).
РЖД-Партнер 16 апреля в 08:56
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян
Московский Комсомолец 05:21
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48