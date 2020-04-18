Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана

Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
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В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана

Известия11:27

Узбекистан прислал в Россию партию медицинских масок

Интерфакс11:39

В Москву прилетел самолет с гумпомощью из Узбекистана

Московский Комсомолец11:34

Самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана приземлился в Москве

Газета.Ru11:30

Узбекистан передал России 5 млн медицинских масок

РБК12:52

Узбекистан передал России в качестве помощи в борьбе с коронавирусом медицинские маски

ТАСС11:21

В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана

РИА Новости11:18
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Происшествия

В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
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Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
1,9K
Общество

Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса

У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
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Политика

Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав

Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
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Игры

Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини

Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру 07:52
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
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Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
2,5K
Общество

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
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Общество

Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса

Вести.Ru 13:02
1
Общество

540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Футбол

Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина

Игрок "Краснодара" Вандерсон организовал вечеринку во время карантина из-за коронавируса, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 13:56
1
Общество

Пожелавшие покинуть Великобританию граждане России вылетели в Москву

Отмечается, что обратным авиарейсом компании «Аэрофлот», который ранее 18 апреля вывез 19 подданных Британии из России, забрал из Лондона граждан РФ, которые оказались в очень затруднительной ситуации и нуждались в срочном возвращении на Родину исходя из гуманитарных соображений.
REGNUM 15:02
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Происшествия

МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице

В социальных сетях появилось видео, снятое жителями Нефтекамска, на котором полицейские ведут двух плачущих и упирающихся детей под руки в автомобиль.
Российская газета вчера в 03:02
219
Общество

Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
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Религия

В Москву доставили Благодатный огонь

ТАСС 13:04
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Здоровье

Онищенко раскритиковал «дядек, потерявших контроль над собой»

Бывший главный государственный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, Геннадий Онищенко призвал доверять только той информации о коронавирусе, которую предлагают профильные специалисты, в частности врачи-инфекционисты.
Вести.Ru 13:36
6
Общество

Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19

Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
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Хоккей

Переговоры Сергея Мозякина с «Металлургом» продолжаются

Сергей Паремузов, агент капитана магнитогорского «Металлурга», нападающего Сергея Мозякина высказался о том, останется ли его клиент в составе «сталеваров».
Первый областной вчера в 03:49
Космос

Рогозин пошутил о запуске в космос КамАЗа вслед за Tesla

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» будет запущен КамАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.
ФАН 16 апреля в 17:58
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Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
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Шоу-бизнес

Фото Седоковой в ванной с баскетболистом взорвало Сеть

На снимке экс-солистка группы «ВИА Гра» и баскетболист стоят в ванной комнате в нижнем белье.
Московский Комсомолец вчера в 02:40
11
Экономика

Объемы перевозок Latvijas dzelzcels сокращаются ежемесячно на 50%

Железнодорожный транзит через порты страны за январь – март 2020-го составил 4,07 млн т (-55,8%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 657 тыс. т (-52,7%).
РЖД-Партнер 16 апреля в 08:56
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян

Московский Комсомолец 05:21
1,3K
Общество

Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом

ТАСС 08:10
2,5K
Экономика

ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
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