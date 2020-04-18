Политика
РИА НовостиВ Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
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Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Происшествия
Во Франции подростки попытались проникнуть в Версальский дворец
Подростки попытались проникнуть в подвал Версальского дворца, который закрыт на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:39
Общество
В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Москве
Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском 15:02
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Политика Сегодня 16 апреля в 07:04
Шоу-бизнес
Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова
Умер гитарист Константин Щукин, работавший с певцом Александром Буйновым. Об этом исполнитель написал в Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 16:09
Футбол
«Атлетико» заинтересовался приобретением Азмуна
Как сообщает источник, в борьбу за игрока включился мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Наполи».
Vprognoze.ru 14:07
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:50
Политика
Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах
Президент России Владимир Путин перенёс сроки представления сведений о доходах и имуществе для руководителей федеральных госучреждений.
RT на русском вчера в 15:59
Происшествия
На Пасху полиция ужесточила контроль за самоизоляцией
Как сообщил предсьавитель пресс-службы УМВД, в пасхальные выходные ведомство усиливает контроль за соблюдением указа губернатора о режиме повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19.
Известно.ру 09:11
Гаджеты
В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Astera 16:15
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.
Lenta.ru 07:10
Авто
Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер
На днях китайцы запатентовали в России дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX, представленную на родине в марте этого года.
Автоновости дня вчера в 15:10
Здоровье
В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд 02:04
Шоу-бизнес
Павел Прилучный встретился с детьми после семейного скандала
После семейного скандала Павел Прилучный, кажется, наладил отношения со своей семьей.
Наша версия 11:53
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
Общество
Стал известен размер максимальных выплат по безработице
Согласно документу, максимальный размер пособия по безработице составит 12 130 рублей. Его будут получать граждане в апреле - июне.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:49
Наука
Чем нас не лечат: вакцина от COVID-19
Кто и как делает вакцины от коронавируса, сколько времени это займет, как добровольцы способны помочь ускорить разработки и на какие пять вопросов о вакцине от COVID-19 надо сперва ответить ученым, читайте в новом выпуске рубрики «Чем нас лечат».
Индикатор вчера в 01:44
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
Врач из научно-клинического центра ФМБА заявила, что кроме пожилых людей, есть ещё одна группа риска, которой крайне опасен коронавирус, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:34
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Футбол
Шюррле не хочет возвращаться в «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не хочет возвращаться в расположение московского клуба.
Metaratings 12:21
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Общество
Врачи из РФ вылечили 15 итальянцев с коронавирусом
Российские военные медики, прилетевшие в Италию для помощи зарубежным коллегам, смогли вылечить 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
News.ru 14:12
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39