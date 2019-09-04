Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии

В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии. Поводом для резкого высказывания послужило открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы.
Читать в источнике
Комментировать1050

Подробнее о событии

В Совфеде ответили на слова МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Известия05:17

В Совфеде призвали Радева отреагировать на заявление МИД Болгарии

Московский Комсомолец04:53

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

REGNUM04:58

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

РИА Новости04:28

В РВИО заявили, что в Болгарии забывают о вкладе СССР в освобождение страны от нацизма

ТАСС02:52

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

RT на русском03:41

Посольство отреагировало на слова Болгарии о роли СССР во Второй мировой

РБКвчера в 23:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон

«Братушки» плюнули под ноги Москве

Вести.UZ01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Происшествия

В Сети появилось фото с места падения учебно-боевого самолета Су-25

Аргументы и Факты 02:00
Футбол

Сорокин объяснил, почему решил перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» защитник Егор Сорокин, который до конца сезона останется в аренде в «Рубине», рассказал, почему решился на переход в краснодарский клуб.
Матч ТВ 05:27
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Экономика

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Здоровье

Вакцинация против гриппа стартовала в Москве

Вакцинация против гриппа стартовала в Москве в среду, 4 сентября.
Вечерняя Москва 02:55
Происшествия

Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Здоровье

В Нефтеюганске тяжелобольной ребенок получит жизненно важный препарат

Четырехлетний житель Нефтеюганска Алексей К. получит жизненно важный для него препарат «Аталурен».
Аргументы и Факты - Югра 05:21
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

РИА Новости 05:24
Гаджеты

Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11

Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
DP.RU 03:44
Экономика

На Камчатке создадут курорт международного класса

Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов.
Российская газета 04:34
Экономика

На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты

Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года. Ранее комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины.
Взгляд.ру 05:13
Происшествия

В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей

Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Гаджеты

Google выпустила стабильную версию Android 10

Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции

«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Экономика

Бренд «Елки-палки» выставили на продажу

На продажу выставлены бренды "Елки-палки" и "Маленькая Япония", пишут "Ведомости" со ссылкой на данные портала torgi.gov.ru.
Интерфакс 03:51
Политика

Украине предложили дать «особый статус» в ЕС

Президент Словении Борут Пахор, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед, предложил дать Украине «особый статус» в Евросоюзе.
Lenta.ru 05:16
Политика

Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика

Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги

«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Политика

СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Происшествия

Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное