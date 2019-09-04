Политика
Lenta.ruВ Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии. Поводом для резкого высказывания послужило открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы.
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Происшествия
В Сети появилось фото с места падения учебно-боевого самолета Су-25
Аргументы и Факты 02:00
Футбол
Сорокин объяснил, почему решил перейти из «Рубина» в «Краснодар»
Новичок «Краснодара» защитник Егор Сорокин, который до конца сезона останется в аренде в «Рубине», рассказал, почему решился на переход в краснодарский клуб.
Матч ТВ 05:27
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Здоровье
Вакцинация против гриппа стартовала в Москве
Вакцинация против гриппа стартовала в Москве в среду, 4 сентября.
Вечерняя Москва 02:55
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Здоровье
В Нефтеюганске тяжелобольной ребенок получит жизненно важный препарат
Четырехлетний житель Нефтеюганска Алексей К. получит жизненно важный для него препарат «Аталурен».
Аргументы и Факты - Югра 05:21
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Гаджеты
Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11
Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
DP.RU 03:44
Экономика
На Камчатке создадут курорт международного класса
Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов.
Российская газета 04:34
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года. Ранее комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины.
Взгляд.ру 05:13
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»
Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Экономика
Бренд «Елки-палки» выставили на продажу
На продажу выставлены бренды "Елки-палки" и "Маленькая Япония", пишут "Ведомости" со ссылкой на данные портала torgi.gov.ru.
Интерфакс 03:51
Политика
Украине предложили дать «особый статус» в ЕС
Президент Словении Борут Пахор, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед, предложил дать Украине «особый статус» в Евросоюзе.
Lenta.ru 05:16
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги
«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20