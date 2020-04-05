Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.
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Петр Бирюков
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
— Петр БирюковАгентство Москва 08:03

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