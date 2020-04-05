Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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