Коронавирус
RT на русскомВ Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. «Как бы сложно ни было принимать такое решение, сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 года (включительно) все ограничения, действующие в Москве», — говорится на сайте Собянина.
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До 11 мая продлен срок действия временных ограничений в Москве
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:09
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