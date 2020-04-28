Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. «Как бы сложно ни было принимать такое решение, сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 года (включительно) все ограничения, действующие в Москве», — говорится на сайте Собянина.
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Строго, как и было

Российская газета17:44

Режим повышенной готовности продлили в Москве до 11 мая

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В Москве продлили режим повышенной готовности

РИА Новости13:02

До 11 мая продлен срок действия временных ограничений в Москве

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:09

Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно

Агентство Москва13:03

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

РБК13:09

Собянин продлил ограничения в Москве до 11 мая

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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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