Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. «Как бы сложно ни было принимать такое решение, сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 года (включительно) все ограничения, действующие в Москве», — говорится на сайте Собянина.
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Мэр Сергей Собянин до 11 мая продлил ограничительные меры в Москве

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Собянин продлил срок ограничений в Москве

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Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

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Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая

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Собянин назвал основание для ослабления ограничений в Москве

RT на русскомвчера в 13:20
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

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Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Общество

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Без специального разрешения можно только погулять с собакой или вынести мусор Во Владимирской области все-таки ввели цифровые пропуска.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России

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Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

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Общество

В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ вчера в 13:06
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Общество

Названы победившие коронавирус страны

Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
Известия вчера в 17:15
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Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

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Общество

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00
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Всех прибывающих в Приморье из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и зарубежных государств авиационным транспортом ждет обязательная изоляция, а также медицинское наблюдение в течение 14 дней, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Ученые назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали данные и представили конкретные даты окончания эпидемии нового коронавируса в разных странах, в том числе и в России, сообщает PRIMPRESS.
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В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

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В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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