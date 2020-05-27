Коронавирус
Вести.RuВ Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
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Пропуска для поездок на работу автоматически продлят до 14 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:55
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