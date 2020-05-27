Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 770

Здоровье Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции. 142

Космос Российский спутник спровоцировал панику в Австралии Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад. 3

Общество Бывшие мужья начали присваивать положенные детям пособия В Челябинской области неплательщики алиментов начали оформлять на себя пособия, предназначенные родителям детей от трех до 16 лет.

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 455

Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу. 225

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 702

Политика Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель. 206

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 8

Шоу-бизнес Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка» Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы. 19

Наука Даже легкая форма коронавируса укрепляет иммунитет Французские специалисты из университета Пастера сообщили СМИ, что люди, переболевшие лёгкой формой инфекции, могут выработать необходимые антитела, которые могут дать им хороший иммунитет. 54

Политика Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель. 11

Авто Названа дата дебюта нового Volkswagen Nivus Немецкая компания определилась с датой дебюта нового бюджетного кроссовера Nivus, который предназначен для стран Латинской Америки. 6