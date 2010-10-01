Коронавирус
МоссоветВ Москве продолжает снижаться число зараженных коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 367 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Кроме того, за сутки от коронавируса в столице вылечились 3 599 человек.
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Общество
ФАС предложила разрешить властям выкупать ваучеры у авиапассажиров
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рекомендовал разрешить правительству выкупать ваучеры у пассажиров, полученные за билеты на отмененные авиарейсы.
РБК 01:00
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт 30 мая в 20:06
Общество
Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат в России
В силу вступил закон о запрете взимания долгов с социальных выплат и пособий от государства.
Live24 04:03
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 30 мая в 11:40
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
РИА Новости 04:53
Наука
Улучшающий запоминание шрифт оказался бесполезным
Международная компанда ученых доказала, что специально разработанный для лучшего запоминания шрифт Sans Forgetica практически не влияет на запоминаемость текста.
Сайт интересных новостей 30 мая в 13:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Замана вчера в 18:30
Происшествия
В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки
Кепку, принадлежащую пропавшей в Крыму шестилетней девочке, обнаружили в районе садового кооператива "Яблонька", где ведется поисковая операция.
ТАСС 03:40
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ 30 мая в 17:37
Автоспорт
Мика Сало: Реверсивный старт стоит попробовать
Владельцы Формулы 1 пытаются повысить интерес к гонкам, сделать этап более зрелищным.
F1news.ru 04:19
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Единоборства
Бернс отправил Вудли в нокдаун на UFC on ESPN 9
Бразильский боец Гилберт Бернс победил американца Тайрона Вудли в турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. Судьи приняли единогласное решение в пользу бразильца — 50-45, 50-44, 50-44.
NewInform вчера в 01:49
Политика
В Сызрань прибыл губернатор Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня находится с рабочим визитом в Сызрани. В повестке дня целый ряд важных мероприятий.
ГТРК Самара 04:49
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru вчера в 06:32
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Кино
Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»
Газета.Ru 30 мая в 04:58
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
Общество
Путин поручил дополнить перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:44
Происшествия
Вывозной рейс из Нью-Йорка прибыл в Ростов
Privet-Rostov.ru 03:06
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45