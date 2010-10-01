Коронавирус

МоссоветМоссоветВ Москве продолжает снижаться число зараженных коронавирусом

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Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 367 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Кроме того, за сутки от коронавируса в столице вылечились 3 599 человек.
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