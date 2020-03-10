В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На месте работают больше десяти сотрудников полиции, дежурят три полицейских автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники МВД переписывают паспортные данные участников акции протеста.

В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

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