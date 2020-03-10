Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На месте работают больше десяти сотрудников полиции, дежурят три полицейских автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники МВД переписывают паспортные данные участников акции протеста.
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В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Коммерсантъвчера в 13:39

Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока

Фонтанка.Ру10 марта в 14:03

Одиночные пикеты за сменяемость власти вновь прошли накануне в центре Москвы

Эхо Москвывчера в 17:05

В Москве активисты вышли с пикетами против обнуления президентских сроков

РБК10 марта в 15:02

В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Ведомости10 марта в 13:18

В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина

Новая газета10 марта в 13:14

Второй день пикетов против поправок к Конституции. Включение RTVI с Боровицкой площади

Телеканал RTVIвчера в 14:33
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Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Ведомости вчера в 21:16
Экономика

Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров

Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
Lenta.ru 01:11
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте

Роспотребнадзор рекомендует из-за распространения коронавируса не посещать общественные места: ТЦ, стадионы и общественный транспорт.
SMINEWS в Подольске вчера в 12:13
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
РИА Новости 02:06
Космос

На МКС впервые вырастили листовой салат

МИР 24 10 марта в 01:28
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Ведомости 10 марта в 07:04
Здоровье

Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин

На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
ГЛАС.RU вчера в 09:10
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
Политика

Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
РБК 02:00
Общество

Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса

В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
iReactor 00:31
Технологии

Опровергнута популярная модель возникновения Луны

Ученые из Университета Нью-Мексико обнаружили, что Земля и Луна различаются по составу изотопов кислорода, что опровергает популярную гипотезу возникновения естественного спутника.
Lenta.ru 02:05
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК вчера в 19:53
Гаджеты

GeForce RTX 3080 Ti получит 12 ГБ памяти, до 5376 ядер CUDA и будет на 40% быстрее, чем RTX 2080 Ti

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti (имя предположительное) на его основе получит 12 ГБ памяти и 384-разрядную шину, а её производительность будет на 40% выше, чем у RTX 2080 Ti.
iXBT.com вчера в 15:14
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
REGNUM 01:56
Баскетбол

НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Известия вчера в 23:14
Общество

«Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские учёные

По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:22
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
РИА Новости вчера в 07:14
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском вчера в 11:11
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
Происшествия

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Коммерсантъ вчера в 16:25
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
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Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 вчера в 03:17
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