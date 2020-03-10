Политика
КоммерсантъВ Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На месте работают больше десяти сотрудников полиции, дежурят три полицейских автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники МВД переписывают паспортные данные участников акции протеста.
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Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока
Фонтанка.Ру10 марта в 14:03
В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина
Новая газета10 марта в 13:14
Второй день пикетов против поправок к Конституции. Включение RTVI с Боровицкой площади
Телеканал RTVIвчера в 14:33
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Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti (имя предположительное) на его основе получит 12 ГБ памяти и 384-разрядную шину, а её производительность будет на 40% выше, чем у RTX 2080 Ti.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
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На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
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