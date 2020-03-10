Политика
КоммерсантъВ Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На месте работают больше десяти сотрудников полиции, дежурят три полицейских автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники МВД переписывают паспортные данные участников акции протеста.
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Второй день пикетов против поправок к Конституции. Включение RTVI с Боровицкой площади
Телеканал RTVIвчера в 14:33
В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина
Новая газета10 марта в 13:14
Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока
Фонтанка.Ру10 марта в 14:03
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Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
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В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
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Происшествия
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Основанную в Екатеринбурге сеть «Норд» продали челябинской компании
Основанную в Екатеринбурге сеть магазинов бытовой техники «Норд» объединят с торговой маркой «РБТ».
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Политика
Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями
США контролируют все нефтяные месторождения на северо-востоке САР, освобождение вышек от оккупации поможет возрождению экономики, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
Общество
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от Госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Общество
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Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Футбол
Зараженный коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии
Зараженный коронавирусом защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сообщил, что находится в порядке, и рекомендовал всем людям следовать правилам гигиены и профилактики для предотвращения болезни.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
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На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Политика
В Минске договорились о разведении сил в Донбассе
Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.