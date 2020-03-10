Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На месте работают больше десяти сотрудников полиции, дежурят три полицейских автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники МВД переписывают паспортные данные участников акции протеста.
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В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Коммерсантъвчера в 13:39

Второй день пикетов против поправок к Конституции. Включение RTVI с Боровицкой площади

Телеканал RTVIвчера в 14:33

В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Ведомости10 марта в 13:18

В Москве активисты вышли с пикетами против обнуления президентских сроков

РБК10 марта в 15:02

Одиночные пикеты за сменяемость власти вновь прошли накануне в центре Москвы

Эхо Москвывчера в 17:05

В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина

Новая газета10 марта в 13:14

Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока

Фонтанка.Ру10 марта в 14:03
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Политика

Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию

Депутаты Законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
РБК 03:19
Общество

Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой

Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
РИА Новости 02:35
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru вчера в 04:39
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Общество

ФНС заблокировала счет Стивена Сигала

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет голливудского актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство.
Газета.Ru 04:37
Политика

Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали

В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Мой Брянск 03:51
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам аннулировать туры в Индию

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам аннулировать туры в Индию в связи с тем, что правительство этой страны распорядилось прекратить действие выданных ранее виз (в том числе туристических) в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Znak.com 03:38
Общество

Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции

Интерфакс 05:03
Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
BFM.ru 05:13
Общество

Основанную в Екатеринбурге сеть «Норд» продали челябинской компании

Основанную в Екатеринбурге сеть магазинов бытовой техники «Норд» объединят с торговой маркой «РБТ».
Вечерние Ведомости 04:33
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Политика

Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями

США контролируют все нефтяные месторождения на северо-востоке САР, освобождение вышек от оккупации поможет возрождению экономики, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
РИА Новости 05:16
Общество

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от Госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Известия 01:34
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Футбол

Зараженный коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии

Зараженный коронавирусом защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сообщил, что находится в порядке, и рекомендовал всем людям следовать правилам гигиены и профилактики для предотвращения болезни.
РИА Новости 02:20
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Музыка

На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»

На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Известия 10 марта в 08:26
Политика

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе

Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:59
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
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