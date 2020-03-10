Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На месте работают больше десяти сотрудников полиции, дежурят три полицейских автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники МВД переписывают паспортные данные участников акции протеста.
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В Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков

Znak.com10 марта в 20:00

Второй день пикетов против поправок к Конституции. Включение RTVI с Боровицкой площади

Телеканал RTVIвчера в 14:33

Одиночные пикеты за сменяемость власти вновь прошли накануне в центре Москвы

Эхо Москвывчера в 17:05

В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Коммерсантъвчера в 13:39

В Москве активисты вышли с пикетами против обнуления президентских сроков

РБК10 марта в 15:02

В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Ведомости10 марта в 13:18

Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока

Фонтанка.Ру10 марта в 14:03
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Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском вчера в 22:14
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News вчера в 01:00
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Югополис вчера в 15:52
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости вчера в 13:41
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибла семья из 5 человек

В населенном пункте Казачинское Иркутской области при пожаре в жилом доме погибла семья из 5 человек, включая троих детей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
ФАН вчера в 22:37
Общество

В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Вести.Ru вчера в 18:54
Культура

Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина

МИР 24 вчера в 16:11
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел в следующий круг Кубка Гагарина

Уфимский "Салават Юлаев" обыграл омский "Авангард" и вышел в следующий круг Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Газета.Ru вчера в 13:05
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

«Выжигает куски кожи»: 9 популярных процедур красоты, которые ни за что не станут делать себе мастера

Эксперты из разных сфер ухода за собой и руководители салонов красоты честно признались, что из разрекламированных услуг ни за что не стали бы пробовать на себе и на чем можно сэкономить.
НГС 10 марта в 23:30
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков Путина

Идею об обнулении сроков поддержал Президент России, он уточнил, что законность поправки должны подтвердить в Конституционном суде и на референдуме 22 апреля.
ПроТуймазы вчера в 00:39
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
Энергетика

В Минэнерго спрогнозировали, когда восстановятся цены на нефть

Сорокин добавил, что в РФ считают «ценой рыночного равновесия» стоимость за баррель около 45-55 долларов.
URA.Ru вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

News.ru 10 марта в 18:55
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости вчера в 15:14
Спорт

В Токио считают «невозможным» решение об отмене Олимпиады

РЕН ТВ вчера в 22:38
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 10 марта в 11:27
Гаджеты

В Евросоюзе могут принять закон, который заставит производителей изменить дизайн смартфонов и планшетов

Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции.
3DNews вчера в 21:42
Наука

Химики СПбГУ создали высокочувствительный сенсор для определения ртути

Химики Санкт-Петербургского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета ИТМО, Университета Ливерпуля и Делфтского технического университета разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути.
Невские Новости вчера в 12:56
Общество

Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков

Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
РБК 00:00
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Здоровье

Правительство Украины объявило карантин на три недели

Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.
Компания вчера в 11:41
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Армия и оружие

В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками

Танк Т-55, находящийся под управлением боевиков запрещенной в России террористической организации «Игил»*, был атакован вертолетом Ми-28Н с дистанции 5 500 метров.
Военное дело вчера в 02:33
Авто

В России отзывают более 5 тысяч Skoda Superb

Росстандарт объявил об отзыве 5742 автомобилей Skoda Superb второго поколения. Все они были проданы в России в 2013–2015 годах.
Журнал Авто.ру вчера в 12:01
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