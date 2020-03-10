Политика
КоммерсантъВ Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На месте работают больше десяти сотрудников полиции, дежурят три полицейских автобуса и два легковых автомобиля. Сотрудники МВД переписывают паспортные данные участников акции протеста.
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В Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков
Znak.com10 марта в 20:00
Второй день пикетов против поправок к Конституции. Включение RTVI с Боровицкой площади
Телеканал RTVIвчера в 14:33
Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока
Фонтанка.Ру10 марта в 14:03
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Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
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Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
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В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
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«Выжигает куски кожи»: 9 популярных процедур красоты, которые ни за что не станут делать себе мастера
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Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков Путина
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Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Энергетика
В Минэнерго спрогнозировали, когда восстановятся цены на нефть
Сорокин добавил, что в РФ считают «ценой рыночного равновесия» стоимость за баррель около 45-55 долларов.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Спорт
В Токио считают «невозможным» решение об отмене Олимпиады
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Гаджеты
В Евросоюзе могут принять закон, который заставит производителей изменить дизайн смартфонов и планшетов
Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции.
Наука
Химики СПбГУ создали высокочувствительный сенсор для определения ртути
Химики Санкт-Петербургского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета ИТМО, Университета Ливерпуля и Делфтского технического университета разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути.
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Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков
Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Здоровье
Правительство Украины объявило карантин на три недели
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Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Армия и оружие
В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками
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Авто
В России отзывают более 5 тысяч Skoda Superb
Росстандарт объявил об отзыве 5742 автомобилей Skoda Superb второго поколения. Все они были проданы в России в 2013–2015 годах.