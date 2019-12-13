Происшествия
РБКВ Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице. По данным МЧС, загорелось здание в столичном районе Чертаново, по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, близ станции метро Пражская.
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Движение по участку ул. Подольских Курсантов перекрыто из-за пожара на складе тканей
Агентство Москва05:50
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
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Найдены структуры веществ для борьбы с астмой
Эксперты провели ряд экспериментов, в ходе которых определили вещества, способные помочь в борьбе с астмой.
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США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
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Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в столице Ливии
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В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Политика
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Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
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Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года
С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.
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Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард подписал новый контракт с клубом. Английский специалист продлил договор на два года.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
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Президент России едет в Татарстан на 50-летие КамАЗа
13 декабря президент России Владимир Путин прибудет в Набережные Челны, где запланированы торжественные мероприятия по случаю 50-летия КамАЗа.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Шоу-бизнес
Певец Владимир Кузьмин расцвел после воссоединения с бывшей женой
В начале ноября СМИ сообщили о том, что Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой Екатериной Трофимовой.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
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В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Экономика
Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Политика
В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России
В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Политика
В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.