Происшествия

РБКРБКВ Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице. По данным МЧС, загорелось здание в столичном районе Чертаново, по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, близ станции метро Пражская.
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Крупный пожар охватил склады в Чертанове, его тушит авиация. Трансляция

Телеканал 360°04:36

На горящем складе в Москве происходят взрывы

ТАСС05:26

В Москве привлекли два вертолета к тушению пожара на складе с тканями

РИА Новости06:03

Пострадавшего при тушении склада пожарного госпитализировали

Говорит Москва05:52

Движение перекрыли в районе пожара на складе тканей

Москва 2405:52

Вертолет тушит возгорание на складах на Варшавском шоссе в Москве

РИАМО05:43

Движение по участку ул. Подольских Курсантов перекрыто из-за пожара на складе тканей

Агентство Москва05:50
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
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В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
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Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Наука

Найдены структуры веществ для борьбы с астмой

Эксперты провели ряд экспериментов, в ходе которых определили вещества, способные помочь в борьбе с астмой.
Rusargument вчера в 02:56
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК вчера в 14:41
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru вчера в 04:15
Армия и оружие

Хафтар объявил о начале решающего сражения в столице Ливии

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В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Российская газета 02:03
Политика

Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
RT на русском вчера в 15:35
Происшествия

Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Газета.Ru 03:52
Футбол

Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола

Известный Блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.
Чемпионат 06:05
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Общество

Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года

С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.
КП - Беларусь 04:25
Футбол

Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард подписал новый контракт с клубом. Английский специалист продлил договор на два года.
Матч ТВ 05:49
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru 05:27
Политика

Президент России едет в Татарстан на 50-летие КамАЗа

13 декабря президент России Владимир Путин прибудет в Набережные Челны, где запланированы торжественные мероприятия по случаю 50-летия КамАЗа.
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Шоу-бизнес

Певец Владимир Кузьмин расцвел после воссоединения с бывшей женой

В начале ноября СМИ сообщили о том, что Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой Екатериной Трофимовой.
Дни.ру 00:54
Политика

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
РИА Новости вчера в 08:18
Футбол

Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории

Sport.ru 05:01
Общество

«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

Медиазона 05:35
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве бойца спецназа

DP.RU 02:48
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru вчера в 11:47
Экономика

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
Ведомости вчера в 17:13
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Политика

В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
RT на русском 02:33
Политика

В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 04:47
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