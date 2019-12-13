На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице. По данным МЧС, загорелось здание в столичном районе Чертаново, по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, близ станции метро Пражская.

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

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