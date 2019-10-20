Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
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На западе Москвы потушили пожар на складе

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Пожар на столичном складе со скотчем ликвидировали

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Москва 2404:29

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Скончался теннисист Александр Волков

Александр Волков был победителем трёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля 1994 года.
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Доллар заметно упал в цене

На сегодняшний день курсы доллара и евро вновь просели в цене. Накануне доллар и евро также упали, но незначительно.
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Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Урале

Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП на трассе рядом с рабочим поселком Пышма в Свердловской области.
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Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
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Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес

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Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
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