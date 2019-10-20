Происшествия
Газета.RuВ Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
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Происшествия
СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае
Российская газета 04:53
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Общество
Митинг с требованием освободить осужденную в России израильтянку пройдет в Тель-Авиве
Собраться планируют напротив российского посольства. Требование и лозунг всего один: вернуть Нааму Иссахар домой.
Эхо Москвы вчера в 02:00
Религия
В Брянске литургию с участием патриарха транслируют на большом экране
Божественную литургию с участием Патриарха Московского и Всея Руси транслируют на больших экранах, которые установлены возле стен Успенского Собора.
БрянскToday 04:14
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
Газета.Ru вчера в 11:46
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru 18 октября в 16:55
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 18 октября в 21:06
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла на отдыхе в Турции
В турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Как сообщает 19 октября DHA, причиной смерти стал несчастный случай.
Известия вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости вчера в 02:36
Теннис
Скончался теннисист Александр Волков
Александр Волков был победителем трёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля 1994 года.
Говорит Москва вчера в 09:28
Финансы
Доллар заметно упал в цене
На сегодняшний день курсы доллара и евро вновь просели в цене. Накануне доллар и евро также упали, но незначительно.
Экспресс газета 17 октября в 23:30
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Политика
Федотов прокомментировал сообщения об уходе с поста главы СПЧ
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать уход Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека.
News.ru 17 октября в 10:36
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Экономика
Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти
В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 09:05
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Общество
Путин обратился к работникам дорожного хозяйства с поздравлением
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
RT на русском 04:54
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек
Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.
Коммерсантъ 18 октября в 21:44
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Урале
Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП на трассе рядом с рабочим поселком Пышма в Свердловской области.
ТАСС 03:14
Происшествия
В ДТП в Киевской области погибла популярный мотоблогер
Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
РИА Новости вчера в 17:37
Футбол
Вратарь «Оренбурга» Климович вышел на игру с «Крыльями» в черном свитере и кепке в честь Яшина
Голкипер «Оренбурга» Андрей Климович вышел на матч 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1, перерыв) в черном свитере и кепке в честь Льва Яшина.
Sports.ru 05:32
Футбол
Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес
Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.
RT на русском 04:35
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06