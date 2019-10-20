Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
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На западе Москвы потушили пожар на складе

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