Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
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Площадь пожара на западе Москвы составила 1,5 тыс кв метров

РИАМО02:39

Пожар на складе в Москве охватил 1,5 тыс. кв. метров

Интерфакс02:13

Пожар на складе на западе Москвы локализован

ТАСС02:42

На западе Москвы локализовали пожар на складе

РИА Новости02:43

Возгорание на складе на западе столицы локализовано

Москва 2402:27

Пожар на складе со скотчем охватил 1,5 тысячи квадратных метров

Вечерняя Москва02:14

Возгорание на складе на западе Москвы локализовано

Агентство Москва02:19
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В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
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В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
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Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Газета.Ru вчера в 23:06
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В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
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Рейтинг самых быстрых в работе смартфонов был представлен китайским бенчмарком Master Lu.
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Общество

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
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Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
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СК назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае

Следственный комитет назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

В КБР полицейский убил своего коллегу в драке

В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Экономика

МВФ откладывает пересмотр страновых квот

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
ТАСС 18 октября в 18:04
Футбол

Хююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом

Soccer.ru 03:51
Экономика

Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru 18 октября в 16:00
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Теннис

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Ридус вчера в 09:14
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В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия 18 октября в 21:37
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Lenta.ru вчера в 02:41
Футбол

«ПСЖ» хочет заполучить Эриксена и продать Паредеса и Дракслера

Ожидается, что «Тоттенхэм» попытается продать Кристиана в предстоящее зимнее трансферное окно, но футболист предпочитает стать свободным агентом по окончании сезона, чтобы получить более выгодные финансовые условия в новом клубе.
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Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон

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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
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Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Lenta.ru вчера в 13:40
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
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Более 180 человек пострадали во время протестов в Каталонии

Во время массовых акций протеста в Каталонии пострадали 182 человека, 54 протестующих были задержаны, сообщает газета El Pais.
Коммерсантъ вчера в 05:27
Здоровье

В России увеличилась средняя продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
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Тедеско прервал серию поражений «Спартака»

Газета.Ru вчера в 11:46
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Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

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Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 18 октября в 04:51
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Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой

В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
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Ночью в центре Калининграда в ДТП пострадали четыре человека

В Калининграде в ночь на 20 октября произошло ДТП с пострадавшими.
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