На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.

В Москве произошел пожар в больнице

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