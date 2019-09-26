В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.

В Москве произошла стрельба в общежитии

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