Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве произошла стрельба в общежитии

В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
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Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии

РИА Новости20:45

Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу на юге Москвы

РЕН ТВ16:52

Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве

РБК16:57

Три человека получили ранения в результате стрельбы из травматического оружия в общежитии на юге Москвы

Агентство Москва16:44

Причиной конфликта со стрельбой в московском общежитии стала бытовая ссора

ТАСС16:57

Появились первые кадры с места стрельбы в Чертаново

Телеканал 360°19:01

В общежитии на юге Москвы произошла драка со стрельбой

Интерфакс16:33
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Происшествия

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Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

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