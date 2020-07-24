В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек. По данным источника ТАСС, в драке участвовали выходцы из Армении и Азербайджана.