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После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек. По данным источника ТАСС, в драке участвовали выходцы из Армении и Азербайджана.В источнике
С чего всё началось
Позже глава Объединения армян России Давид Тоноян рассказал в Facebook
, что его знакомого в этой драке ударили ножом, однако не стал раскрывать подробности и призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.
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