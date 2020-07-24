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РБК
РБК

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек. По данным источника ТАСС, в драке участвовали выходцы из Армении и Азербайджана.В источнике
С чего всё началось
Позже глава Объединения армян России Давид Тоноян рассказал в Facebook
, что его знакомого в этой драке ударили ножом, однако не стал раскрывать подробности и призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.
РИА Новости04:06
Подробнее о событии
РБК

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

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РИА Новости

Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео

РИА Новости04:06
Lenta.ru

Ереван назвал спланированной провокацией драки армян с азербайджанцами в Москве

Lenta.ru04:50
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Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием

Мослента03:21
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Посол Армении назвал организованной провокацией нападения азербайджанцев на армян в Москве

Говорит Москва03:58
Телеканал 360°

Посол назвал нападение азербайджанцев на армян в Москве провокацией

Телеканал 360°04:45
Znak.com

СМИ: в Москве азербайджанцы останавливали машины армян и избивали людей

Znak.com02:40

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Газета.Ru02:25
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Четыре из десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля увеличили минимальный первоначальный взнос на ипотеку, говорится в исследовании Маrсs, которое приводит газета "Ведомости".
Коммерсантъ21:54
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