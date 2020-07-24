Происшествия
РИА НовостиНа юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК. Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов.
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Информация пока есть только та, что в Сети: напали, минут десять это все длилось, разбили витрины и уехали.
— Давид Тоноян, армянский политикРИА Новости вчера в 12:33
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В Москве уже сутки не заканчиваются столкновения между азербайджанцами и армянами
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