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РБК
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП. Авария произошла на 1-й Дубровской улице.
РЕН ТВвчера в 12:30
Подробнее о событии
РИАМО

В Москве машина замминистра обороны РФ попала в ДТП

РИАМОвчера в 15:03
Коммерсантъ

СМИ: ребенок пострадал в аварии с машиной Юнус-Бека Евкурова

Коммерсантъвчера в 14:46
ТАСС

Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы

ТАССвчера в 13:12
Интерфакс

В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Интерфаксвчера в 13:35
Ёлдаш

Автомобиль замминистра обороны Евкурова попал в ДТП

Ёлдашвчера в 13:31
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

РБКвчера в 14:42
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

РЕН ТВвчера в 12:30

Тихановская допустила посредничество РФ в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что видит РФ посредником, если политический кризис в стране не получится разрешить без международной помощи.
Тихановская допустила посредничество РФ в разрешении кризиса в Белоруссии
Вечерняя Москва19:05
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
368

Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
28

Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегоднявчера в 08:41
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Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05

Украинские боевики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР

«Сегодня, неконтролируемые своими командирами боевики 14 бригады совершили огневую провокацию из стрелкового оружия в направлении наших позиций в районе н.п. ГОЛУБОВСКОЕ, тем самым нарушив ВТОРОЙ пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно – запрет на применение огня, включая снайперский», — сказано в сообщении.
ИА Новороссиявчера в 11:55
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Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В ходе круглого стола в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в Вооруженных силах России.
Военное дело26 августа в 03:34
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