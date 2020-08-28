Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП. Авария произошла на 1-й Дубровской улице.
РЕН ТВ12:30
Подробнее о событии
РИАМО

В Москве машина замминистра обороны РФ попала в ДТП

РИАМО15:03
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

РБК14:42
РЕН ТВ

Очевидец о ДТП с Евкуровым в Москве: У ребенка кровь пошла изо рта

РЕН ТВ12:37
Lenta.ru

ДТП с замглавы Минобороны Евкуровым попало на видео

Lenta.ru14:26
ТАСС

Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы

ТАСС13:12
Известия

Замминистра обороны Евкуров попал в ДТП

Известия13:01
Интерфакс

В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Интерфакс13:35

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Американский лидер Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев поздно вечером 27 августа на Южной лужайке Белого дома, дал официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.
Инфорос04:56
39

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Роднина высказалась об отставке Гануса с поста главы РУСАДА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
RT на русском10:54