В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.