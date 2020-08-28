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РБК
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП. Авария произошла на 1-й Дубровской улице.
РЕН ТВвчера в 12:30
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РИАМО

В Москве машина замминистра обороны РФ попала в ДТП

РИАМОвчера в 15:03
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

РЕН ТВвчера в 12:30
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

РБКвчера в 14:42
Интерфакс

В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Интерфаксвчера в 13:35
Ёлдаш

Автомобиль замминистра обороны Евкурова попал в ДТП

Ёлдашвчера в 13:31
ТАСС

Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы

ТАССвчера в 13:12
Коммерсантъ

СМИ: ребенок пострадал в аварии с машиной Юнус-Бека Евкурова

Коммерсантъвчера в 14:46

Кириенко предупредил об ответственности за хищение средств грантов

Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что хищение средств президентских грантов, выделенных НКО, повлечет уголовную ответственность, хотя такие случаи носят пока единичных характер.
Российская газетавчера в 12:20

В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБКвчера в 06:32
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Верующие Черногории вышли на массовые протесты накануне дня тишины

Прихожане Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) в пятницу вышли на массовые мирные молитвенные шествия в Подгорице и других крупных городах страны накануне дня тишины перед выборами в парламент, сообщил портал IN4S.
Взгляд.ру18:35

Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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