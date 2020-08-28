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РБК
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы

Автомобиль, который числится за одним из заместителей министра обороны России, в пятницу попал в ДТП в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 13:12
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РИАМО

В Москве машина замминистра обороны РФ попала в ДТП

РИАМОвчера в 15:03
Известия

Замминистра обороны Евкуров попал в ДТП

Известиявчера в 13:01
Интерфакс

В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Интерфаксвчера в 13:35
Lenta.ru

ДТП с замглавы Минобороны Евкуровым попало на видео

Lenta.ruвчера в 14:26
ТАСС

Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы

ТАССвчера в 13:12
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

РБКвчера в 14:42
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Евкуров попал в ДТП

РЕН ТВвчера в 12:30

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич выступил с публичным заявлением о том, что руководители Белоруссии обязаны сделать все, чтобы поменять статус русского языка в республике.
Live24вчера в 03:20
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