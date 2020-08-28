В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Смотрите также
В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Российские Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтикой
Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медикам
В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии
Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России
В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года
Российские Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтикой
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Илон Маск показал свинью с имплантом в мозге
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
В России выявили 4 941 случай заражения коронавирусом за сутки
Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медикам
Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.В источнике
С чего всё началось
Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы
Автомобиль, который числится за одним из заместителей министра обороны России, в пятницу попал в ДТП в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 13:12
Подробнее о событии