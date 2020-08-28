Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП. Авария произошла на 1-й Дубровской улице.
РЕН ТВвчера в 12:30
Подробнее о событии
Интерфакс

В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Интерфаксвчера в 13:35
Коммерсантъ

СМИ: ребенок пострадал в аварии с машиной Юнус-Бека Евкурова

Коммерсантъвчера в 14:46
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

РБКвчера в 14:42
РИАМО

В Москве машина замминистра обороны РФ попала в ДТП

РИАМОвчера в 15:03
Ёлдаш

Автомобиль замминистра обороны Евкурова попал в ДТП

Ёлдашвчера в 13:31
ТАСС

Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы

ТАССвчера в 13:12
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

РЕН ТВвчера в 12:30

Генпрокуратура РФ запросила у Германии сведения о состоянии Навального

Генпрокуратура РФ в четверг, 27 августа, направила в органы юстиции ФРГ запрос о правовой помощи по делу произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба ведомства.
Южный Федеральный27 августа в 14:37
1,5K

Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUMвчера в 00:39
131

Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмывчера в 02:48

Надеюсь, Гэтжи уберет Хабиба, — Эдди Альварес объяснил, почему болеет за Джастина в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Эдди Альварес болеет за временного чемпиона Джастина Гэтжи в поединке с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
Allboxing.ru21:07

Мясников назвал угрозы для Навального в коме

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», назвал угрозы, которые могут ждать Алексея Навального, пока он находится в коме.
Lenta.ruвчера в 13:49
29

В Вашингтоне тысячи человек вышли на марш против расизма

В США тысячи протестующих приняли участие в «Марше на Вашингтон», приуроченном к 57-й годовщине марша, проведенного темнокожим правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом.
Телеканал RTVI21:07