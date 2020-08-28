В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
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Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.В источнике
С чего всё началось
Евкуров попал в ДТП
Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП. Авария произошла на 1-й Дубровской улице.
РЕН ТВвчера в 12:30
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