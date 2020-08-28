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РБК
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Об аварии с участием машины замминистра обороны также сообщают ТАСС и Telegram-канал 112.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП. Авария произошла на 1-й Дубровской улице.
РЕН ТВвчера в 12:30
Подробнее о событии
РИАМО

В Москве машина замминистра обороны РФ попала в ДТП

РИАМОвчера в 15:03
Коммерсантъ

СМИ: ребенок пострадал в аварии с машиной Юнус-Бека Евкурова

Коммерсантъвчера в 14:46
ТАСС

Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы

ТАССвчера в 13:12
Интерфакс

В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Интерфаксвчера в 13:35
Ёлдаш

Автомобиль замминистра обороны Евкурова попал в ДТП

Ёлдашвчера в 13:31
РБК

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

РБКвчера в 14:42
РЕН ТВ

Евкуров попал в ДТП

РЕН ТВвчера в 12:30

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русскомвчера в 04:44
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Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Американский лидер Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев поздно вечером 27 августа на Южной лужайке Белого дома, дал официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.
Инфоросвчера в 04:56
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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