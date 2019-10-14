Происшествия
РИА НовостиНа станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В подсобном помещении загорелись мебель и личные вещи", - сказал собеседник агентства.
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Станцию метро «Выставочная» закрыли на вход из-за возгорания в подсобном помещении
Агентство Москва05:54
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