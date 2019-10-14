Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В подсобном помещении загорелись мебель и личные вещи", - сказал собеседник агентства.

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).

Общество Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Общество В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.

Происшествия В Петербурге задержали более 40 мигрантов из-за массовой драки В Петербурге полиция в рамках проверки по факту массовой драки в центре города, произошедшей в середине сентября, доставила в отделения 43 нелегальных мигранта, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика Сурков объявил путинизм идеологией повседневности Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, планирующий провести очередную защиту титула в марте-апреле 2020 года, подтвердил информацию о том, что его следующим соперником станет первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон.

Футбол Сборная России вышла на Евро-2020 Российская команда одержала седьмую победу подряд и выполнила свою задачу - сборная Станислава Черчесова вышла в финальную часть Евро-2020.

Технологии Разоблачен инструмент кибершпионажа за россиянами Международная антивирусная компания ESET исследовала платформу Attor, которая как минимум с 2013 года шпионила за россиянами и жителями Восточной Европы.

Общество Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.