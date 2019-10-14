Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В подсобном помещении загорелись мебель и личные вещи", - сказал собеседник агентства.
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Поезда на участке Филевской линии метро временно следуют без остановки

Вечерняя Москва06:02

На станции метро «Выставочная» произошел пожар в служебном помещении

РИАМО06:01

Станцию «Выставочная» московского метро закрыли из-за пожара

Интерфакс05:49

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

РИА Новости05:58

Станцию метро «Выставочная» закрыли на вход из-за возгорания в подсобном помещении

Агентство Москва05:54

Станция московского метро «Выставочная» временно закрыли на вход

РБК05:52

В МЧС сообщили, что угрозы пассажирам из-за возгорания на станции метро «Выставочная» нет

ТАСС06:07
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Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
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Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
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Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак».
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Происшествия

В Петербурге задержали более 40 мигрантов из-за массовой драки

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РБК 04:59
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика

Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
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Курды договорились с Сирией благодаря России

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Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

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Газета.Ru 12 октября в 23:45
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Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
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Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения

В Таиланде состоялась официальная презентация пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
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Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
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Подавляющее большинство россиян (85%) делают домашние заготовки на зиму.
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В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

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В Калифорнии запретят продажу новых изделий из натурального меха

Калифорния стала первым штатом США, в котором запретили изготовление и продажу меховых изделий.
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Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
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Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
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Выставочная
Станция Московского метрополитена на Филёвской линии. Связана пересадкой со станцией «Деловой центр» на Большой кольцевой линии. Расположена в Пресненском районе; названа по расположенному рядом Экспоцентру. Открыта 10 сентября 2005 года в составе участка «Киевская» - «Деловой центр». Колонная трёхпролётная станция глубокого заложения с одной островной платформой. В перспективе вновь будет связана пересадкой с временно закрытой станцией «Деловой центр» на Калининско-Солнцевской линии.
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