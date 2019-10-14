Происшествия
ИнтерфаксСтанцию метро «Выставочная» открыли после пожара
Станцию "Выставочная" московского метро снова открыли для пассажиров после того, как утром там случился пожар в служебном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Также открылся переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр".
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Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Политика
Пощечина Трампу. Германия разрешила Huawei развертывать сети 5G
Как пишет источник, Германия разрешила использовать оборудование Huawei несмотря (а скорее — вопреки) давлению со стороны США.
iXBT.com 08:22
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 05:27
Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Ведомости вчера в 21:11
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Космос
Далекие и горячие: За что вручена Нобелевская премия ученым по физике в 2019 году?
Курьер. Среда. Бердск 11 октября в 00:00
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru вчера в 17:05
Авто
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
В Таиланде прошла презентация пикапа D-Max третьего поколения.
110km.ru вчера в 17:24
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Аргентине на Кубке мира
Матч ТВ вчера в 00:08
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика
Маргарита Симоньян прокомментировала твит Дональда Трампа
Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян высказалась о посте президента США Дональда Трампа, который процитировал ведущего радио Sputnik.
Город55.ру 08:58
Экономика
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Вести.Ru 08:45
Гаджеты
Intel прекратит выпуск процессоров Core i7
Как сообщила компания Intel, специализирующаяся на производстве процессоров, чипы Core i7 больше выпускаться не будут.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Корабли ВМФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США
Российские военные корабли взяли на сопровождение американский эсминец, вошедший в Черное море.
Профиль 12 октября в 14:21
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика
Названы недостатки наркополитики России
Ранее в ходе слушаний руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич заявил, что в регионах России не хватает денег на замазывание «наркотических» граффити.
Lenta.ru 07:52
Здоровье
«Как можно неправильно интерпретировать клевету?»
Джамиля Алиева: Каждый день нужно делать что-то для мира Подробнее Директор фонда "Настенька" Джамиля Алиева рассказала "Правмиру", что возмущена заявлениями руководства онкоцентра, которые они сделали в интервью "Комсомольской правде" и в эфире программы "Вести".
Православие и Мир 08:49
Шоу-бизнес
Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани
У Анастасии Заворотнюк атрофированы почти все мышцы, актриса находится в предкоматозном состоянии, – сообщил Telegram-канал Mash.
Утро.ru 08:23