В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы.

В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

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