Единоборства
Нева СпортВ Москве пройдет UFC Fight Night 163
В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163. Главным событием вечера ожидается бой между Забитом Магомедшариповым и Кельвином Каттаром. Еще одним боем ивента должна стать схватка между Александром Волковым и Грега Харди.
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Магомедшарипов и Волков провели дуэли взглядов с соперниками по турниру UFC в Москве
Матч ТВ07 ноября в 07:46
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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Виктор Булатов: «Общение с Тедеско оставило приятное впечатление»
Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов после ничьей с «Нижним Новгородом» (2:2) в матче 22-го тура первенства ФНЛ отметил, что спартаковцы «наиграли» в гостях на победу, а также поделился мнением о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
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Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
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Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
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Политика
Гаагский суд отклонил возражения России по иску Украины
Киев обратился в суд в 2017 году. Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в иске Украины против Российской Федерацией.
Piter.tv вчера в 11:08
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Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru 07 ноября в 21:55
Фигурное катание
Что говорили российские фигуристы после этапа Гран-при в Китае
"Стараюсь показывать всё, что умею" Россиянка Анна Щербакова стала победительницей четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию.
RT на русском 11:36
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
ТАСС Спорт 07 ноября в 17:20
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла
Команда российской сборной смогла победить национальную команду Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.
Ореанда-Новости 10:36
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Единоборства
Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27
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Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков
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Piter.tv 08:48
Авто
В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей
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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
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Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
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Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
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РИА Новости 06:50
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика
Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Экономика
МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.
ТАСС 13:17