Единоборства

Нева СпортНева СпортВ Москве пройдет UFC Fight Night 163

В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163. Главным событием вечера ожидается бой между Забитом Магомедшариповым и Кельвином Каттаром. Еще одним боем ивента должна стать схватка между Александром Волковым и Грега Харди.
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