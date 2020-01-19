Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы. На мероприятие по призыву столичных депутатов также вышли противники внесения изменений в Конституцию.
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с чего всё началось
На 15:30 «МБХ Медиа
» сообщает о семерых задержанных: одного человека задержали до начала шествия на рамках досмотра, еще шестерых человек задержали позже перед Гоголевским бульваром.
Коммерсантъ06:35

Подробнее о событии

На антифашистское шествие в Москве вышли противники реформы Конституции

Грани.ру07:50

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Коммерсантъ06:35

Шествие памяти Маркелова и Бабуровой в Москве началось с провокации

URA.Ru07:09

На столичном шествии антифашистов задержали не менее 6 человек

ЗакC.Ру07:40

В Москве началось шествие антифашистов

Московский Комсомолец07:09

Шествие в память о Маркелове и Бабуровой началось в Москве

РИАМО06:20

Согласованное шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Москве не обошлось без задержаний

Эхо Москвы08:01
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Футбол

В Кубке России может появиться групповой этап

Согласно источнику, реформа Кубка предполагает введение в турнир группового этапа в двух вариантах: 1. До стадии 1/8 финала не играют участники еврокубков (6 клубов), оставшиеся 10 клубов РПЛ начинают выступать с элитного группового раунда (10 групп по 3 команды в каждой).
Спорт день за днем 16 января в 05:20
Экономика

Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России

В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
BFM.ru 05:56
Политика

Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
iReactor 07:43
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК вчера в 09:55
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Общество

Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Известия 05:13
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Здоровье

Названы снижающие давление продукты

Специалисты рекомендуют людям пожилого возраста включать в рацион больше продуктов, которые защищают от повышенного давления и развития гипертонии, пишет портал MedikForum.ru.После 50 лет резко повышается риск развития артериальной гипертензии.
UfaTime.ru вчера в 04:44
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Live24 05:38
Происшествия

Женщине стало плохо во время крещенских купаний в Москве

Спасатели оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо во время погружения в крещенскую купель в Москве.
ТАСС 03:25
Политика

Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России

Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
РИА Новости 07:34
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

РИА Новости 07:38
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Происшествия

В ДТП с участием такси в Петербурге пострадал один человек

РБК 07:04
Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Известия 06:21
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости 07:02
Политика

Политолог списал на возраст слова Тимошенко о «ликвидации» Украины

Известия 07:58
Гаджеты

Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России

Китайская компания Huawei принялась распространять новую версию своей фирменной прошивки для смартфонов и в России.
Shraibikus News 03:45
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 17 января в 04:24
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
REGNUM 16 января в 13:34
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости вчера в 07:09
Хоккей

Гол Ковальчука помог «Монреалю» победить «Вегас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" обыграл "Вегас Голден Найтс".
Газета.Ru вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 17 января в 05:50
Здоровье

Специалисты перечислили продукты для плоского живота

Рацион с достаточно высоким содержанием белка поможет не только сделать живот более плоским и красивым, но и улучшить здоровье.
ФедералПресс 16 января в 20:00
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Российский адвокат, правозащитник, президент Института верховенства права, сотрудник Института «Коллективное действие», левый активист и антифашист. Был адвокатом семьи Эльзы Кунгаевой в рамках получившего широкую огласку дела Буданова. Стал жертвой громкого убийства в центре Москвы вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой.
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