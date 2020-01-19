с чего всё началось

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы. На мероприятие по призыву столичных депутатов также вышли противники внесения изменений в Конституцию.

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Футбол В Кубке России может появиться групповой этап Согласно источнику, реформа Кубка предполагает введение в турнир группового этапа в двух вариантах: 1. До стадии 1/8 финала не играют участники еврокубков (6 клубов), оставшиеся 10 клубов РПЛ начинают выступать с элитного группового раунда (10 групп по 3 команды в каждой).

Экономика Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.

Политика Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Общество Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.

Здоровье Названы снижающие давление продукты Специалисты рекомендуют людям пожилого возраста включать в рацион больше продуктов, которые защищают от повышенного давления и развития гипертонии, пишет портал MedikForum.ru.После 50 лет резко повышается риск развития артериальной гипертензии.

Политика Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.

Биатлон Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Финансы Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.