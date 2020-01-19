Общество
КоммерсантъВ Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы. На мероприятие по призыву столичных депутатов также вышли противники внесения изменений в Конституцию.
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с чего всё началось
На 15:30 «МБХ Медиа» сообщает о семерых задержанных: одного человека задержали до начала шествия на рамках досмотра, еще шестерых человек задержали позже перед Гоголевским бульваром.Коммерсантъ06:35
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Футбол
В Кубке России может появиться групповой этап
Согласно источнику, реформа Кубка предполагает введение в турнир группового этапа в двух вариантах: 1. До стадии 1/8 финала не играют участники еврокубков (6 клубов), оставшиеся 10 клубов РПЛ начинают выступать с элитного группового раунда (10 групп по 3 команды в каждой).
Экономика
Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России
В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
Политика
Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Специалисты рекомендуют людям пожилого возраста включать в рацион больше продуктов, которые защищают от повышенного давления и развития гипертонии, пишет портал MedikForum.ru.После 50 лет резко повышается риск развития артериальной гипертензии.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Происшествия
Женщине стало плохо во время крещенских купаний в Москве
Спасатели оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо во время погружения в крещенскую купель в Москве.
Политика
Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России
Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Гаджеты
Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России
Китайская компания Huawei принялась распространять новую версию своей фирменной прошивки для смартфонов и в России.
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Хоккей
Гол Ковальчука помог «Монреалю» победить «Вегас»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" обыграл "Вегас Голден Найтс".
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Здоровье
Специалисты перечислили продукты для плоского живота
Рацион с достаточно высоким содержанием белка поможет не только сделать живот более плоским и красивым, но и улучшить здоровье.