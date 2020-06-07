Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВВ Москве проходит церемония прощания с Михаилом Кокшеновым

В Москве в ритуальном зале Митинского крематория проходит церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым. Попрощаться с артистом пришли его родные и близкие.
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В Москве проводили в последний путь Михаила Кокшенова

Life.ru07:50

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

РБК07:44

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Аргументы и Фактывчера в 06:39

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым проходит в Москве

Пятый канал04:24

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Известия07:23

Алексей Панин пришел на прощание с Михаилом Кокшеновым

Московский Комсомолец08:37

Стало известно, где похоронят Михаила Кокшенова

РЕН ТВвчера в 04:39
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Происшествия

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

Lenta.ru 08:16
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Футбол

Футболист «Спартака» Бакаев излечился от коронавируса

Газета.Ru 13:21
Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
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Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге

Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
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Экономика

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
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Общество

Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Lenta.ru 12:44
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Футбол

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Гаджеты

Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3

Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 05:11
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Хоккей

Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Автоновости дня 04:07
23
Происшествия

В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве

Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
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Общество

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей

Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Футбол

«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Васку да Гама» Таллесу Магно, сообщают бразильские СМИ.
Спорт-Экспресс 09:09
Политика

Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Согласно опросу, 80% американцев заявляют, что ситуация в стране стала неуправляемой, при этом 15%, напротив, заявляют, что ситуация находится под контролем.
РИА Новости 13:23
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Политика

Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ

Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты 05 июня в 22:28
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Игры

Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема

Шао Кан сыграл свою роль в главной истории «Mortal Kombat 11», но в начале расширения мы видим его слабым и без шлема, поскольку его недавно воскресшая жена Синдел спасает супруга от пыток.
Ридус 05 июня в 21:01
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
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Политика

На пикетах кандидатов в президенты Белоруссии задержали 10 человек

Lenta.ru 11:47
Футбол

Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, когда станет известна информация о его новом клубе.
RT на русском 11:00
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Политика

Северный флот станет самостоятельным военным округом

Новые Известия вчера в 07:32
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Биатлон

Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Футбол

Вадим Евсеев показал «поле другого поколения» на стадионе «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил новый газон на домашнем стадионе клуба.
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Михаил Кокшенов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РФ.
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