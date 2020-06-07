В Москве в ритуальном зале Митинского крематория проходит церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым. Попрощаться с артистом пришли его родные и близкие.

В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Кокшеновым

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