Шоу-бизнес
РЕН ТВВ Москве проходит церемония прощания с Михаилом Кокшеновым
В Москве в ритуальном зале Митинского крематория проходит церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым. Попрощаться с артистом пришли его родные и близкие.
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Футбол
Футболист «Спартака» Бакаев излечился от коронавируса
Газета.Ru 13:21
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Гаджеты
Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 05:11
Хоккей
Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею
Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве
Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей
Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Васку да Гама» Таллесу Магно, сообщают бразильские СМИ.
Спорт-Экспресс 09:09
Политика
Опрос: большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
Согласно опросу, 80% американцев заявляют, что ситуация в стране стала неуправляемой, при этом 15%, напротив, заявляют, что ситуация находится под контролем.
РИА Новости 13:23
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ
Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты 05 июня в 22:28
Игры
Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема
Шао Кан сыграл свою роль в главной истории «Mortal Kombat 11», но в начале расширения мы видим его слабым и без шлема, поскольку его недавно воскресшая жена Синдел спасает супруга от пыток.
Ридус 05 июня в 21:01
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Футбол
Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры
Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, когда станет известна информация о его новом клубе.
RT на русском 11:00
Политика
Северный флот станет самостоятельным военным округом
Новые Известия вчера в 07:32
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Биатлон
Отменен чемпионат мира по летнему биатлону
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Футбол
Вадим Евсеев показал «поле другого поколения» на стадионе «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил новый газон на домашнем стадионе клуба.
Чемпионат 10:17