Общество
КоммерсантъВ Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова. Заявленная численность участников — 30 тыс. По оценке "Белого счетчика", к 14:40 на шествие пришли 22,3 тыс. человек.
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Кино
Состоялись тестовые показы фильма «Годзилла против Кинг Конга»
В США состоялся первый раунд тестовых показов фантастического фильма "Годзилла против Кинг Конга".
Общество
Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину
Украинские рыбаки, которых 15 февраля задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ».
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Политика
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Происшествия
В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране
Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик, сообщает региональное УМВД РФ.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Биатлон
Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Общество
Врач рассказал, что будет, если пить воду с лимоном натощак
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как ей удалось похудеть на 42 кг за год
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
На Ямале при стрельбе в ресторане пострадали четыре человека
На Ямале в результате стрельбы в ресторане пострадали четыре человека.
Биатлон
СМИ: проведение этапа КМ в Чехии под вопросом из-за коронавируса
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) может быть отменен из-за коронавируса, сообщает radio.cz.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Армия и оружие
Турция сообщает об уничтожении почти 60 сирийских военных
Спорт
Непряева показала шестой результат на этапе Кубка мира в Лахти
Российская лыжница Наталья Непряева показала шестой результат в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Политика
В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Здоровье
В Грузии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом
В Грузии выявили третий случай заболевания новым типом коронавируса, сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Наука
Учёные ДВФУ разработали новый способ распознавать опасные газы
Ученые облучили находящиеся в воде наночастицы диоксида титана лазером и добавили к ним химический раствор с ионами золота.
Единоборства
Александр Емельяненко пообещал «аккуратно» нокаутировать Исмаилова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему будущему оппоненту Магомеду Исмаилову.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.