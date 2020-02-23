Согласованное шествие КПРФ, "Левого фронта" и других лево-патриотических сил началось в Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

с чего всё началось

Согласованное шествие КПРФ, «Левого фронта» и других лево-патриотических сил началось в Москве. В нем участвует руководство КПРФ, в частности, лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Шествие завершится митингом на Площади Революции, передает «Интерфакс».

В Москве проходит шествие КПРФ и «Левого фронта» в честь 23 февраля

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