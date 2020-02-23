Общество
КоммерсантъВ Москве проходит шествие КПРФ и «Левого фронта» в честь 23 февраля
Согласованное шествие КПРФ, «Левого фронта» и других лево-патриотических сил началось в Москве. В нем участвует руководство КПРФ, в частности, лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Шествие завершится митингом на Площади Революции, передает «Интерфакс».
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Политика
Трамп поздравил Сандерса с победой на праймериз в Неваде
Президент США Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой, которую он одержал на праймериз Демократической партии в Неваде.
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Наиболее устойчивыми к онкологии оказались люди со II группой крови. Об этом заявили шведские ученые из Каролинского университета.
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Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Происшествия
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Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
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ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» сообщило о предстоящей реконструкции здания «Роскосмоса» в столице.
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Искусственный интеллект создал самый мощный антибиотик
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Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
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Пушков поспорил с Макфолом из-за выборов в США
В свою очередь, российский сенатор заявил, что американское общество поляризовано из-за того, что США не в состоянии справится с вызовами XXI века ни у себя дома, ни за рубежом.
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Общество
Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу
В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.
Футбол
Виллиан хочет остаться в Лондоне после истечения контракта с «Челси»
Нападающий «Челси» Виллиан выразил желание остаться в Лондоне по истечении своего контракта с английским клубом.
Экономика
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В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
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Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
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Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте на ЧМ в Антхольце
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место по итогам женского масс-старта на ЧМ в итальянском Антхольце.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Футбол
Леванте — Реал 1:0
Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.