Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве проходит шествие КПРФ и «Левого фронта» в честь 23 февраля

Согласованное шествие КПРФ, «Левого фронта» и других лево-патриотических сил началось в Москве. В нем участвует руководство КПРФ, в частности, лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Шествие завершится митингом на Площади Революции, передает «Интерфакс».
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Более двух тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ и «Левого фронта» в Москве

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