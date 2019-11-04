Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве проходят два «Русских марша»

В связи с проведением акций в Москве ограничено движение. «Русские марши» проводятся с 2005 года 4 ноября, в День народного единства, с 2009 года — на улице Перерва (районы Люблино и Марьино). С 2014 года проходят два независимых друг от друга «Русских марша».
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В Москве прошел «Русский марш»

Вести.Ru08:30

В Москве прошел «Русский марш»

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В Москве прошли два «Русских марша»

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Шествие националистов в Люблино завершилось без происшествий

Московский Комсомолец07:28

В Москве проходят два «Русских марша»

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«Русские марши» в Москве прошли без инцидентов

Говорит Москва07:22

«Русский марш» завершился без происшествий

ТАСС07:16
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