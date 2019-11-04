В связи с проведением акций в Москве ограничено движение. «Русские марши» проводятся с 2005 года 4 ноября, в День народного единства, с 2009 года — на улице Перерва (районы Люблино и Марьино). С 2014 года проходят два независимых друг от друга «Русских марша».

В Москве проходят два «Русских марша»

Игры Blizzard показала геймплей Diablo 4 На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Шоу-бизнес Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.

Религия Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери В понедельник 4 ноября, в День народного единства, Православная Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери.

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Общество Раскрыто кремлевское меню в День народного единства В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.

Общество В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.

Шоу-бизнес Лановому стало плохо во время спектакля Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Единоборства Ковалев назвал причины поражения Альваресу Российский боксер Сергей Ковалев объяснил, почему он проиграл в титульном бое за титул WBO мексиканцу Саулю Альваресу.

Происшествия На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.

Общество «ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями «ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях в День народного единства, 4 ноября.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Происшествия Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии Двое взрослых и двое детей получили травмы в результате столкновения грузовика и четырёх легковых автомобилей в Башкирии.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Шоу-бизнес Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Футбол «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом» В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

Общество В работе «Вконтакте» произошел сбой Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.

Политика Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад отметил красоту Севастополя, куда в понедельник прибыла сирийская делегация для налаживания экономических и культурных связей двух регионов России и Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол «Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона» Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.