Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве проходят два «Русских марша»

В связи с проведением акций в Москве ограничено движение. «Русские марши» проводятся с 2005 года 4 ноября, в День народного единства, с 2009 года — на улице Перерва (районы Люблино и Марьино). С 2014 года проходят два независимых друг от друга «Русских марша».
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В Москве прошел «Русский марш»

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«Русские марши» в Москве прошли без инцидентов

Говорит Москва07:22

Националисты вновь отметили День народного единства русским маршем на окраине Москвы

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В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
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