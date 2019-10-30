Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского. Об этом 30 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его помощницу Наталью Тарасенко.
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с чего всё началось

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь».
РБК11:34

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Директора Физического института РАН заподозрили в пособничестве контрабанде

Коммерсантъ15:44

Директор ФИАНа после обысков: ворвались в дом и копались в детских памперсах

Московский Комсомолец14:22

Силовики отпустили директора ФИАНа домой

Газета.Ru16:21

Директор Физического института РАН раскрыл суть претензий силовиков

РБК15:16

Директора ФИАН задержали по подозрению в контрабанде оптики

Известия15:38

Комментарий президента РАН А. М. Сергеева по поводу обысков в ФИАН

Научная Россия13:17

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Интерфакс11:07
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Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 13:30
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия 16:01
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ТАСС 21:34
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Происшествия

В Бурятии загорелся торговый центр

РБК 21:06
Политика

ФЗНЦ требует наказать США за оккупацию Сирии и незаконную добычу нефти

Глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич потребовал от ООН осудить незаконные действия США в Сирии, которые воруют принадлежащую сирийскому народу нефть.
ФАН 12:25
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Экономика

Имя им — регион: от глав субъектов ждут роста инвестиций

Обсуждался ход выполнения программы по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%.
Известия 14:10
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости 19:10
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Политика

В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент

Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru 01:42
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости 17:32
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Общество

Шатунов подал в суд на правообладателей песен «Ласкового мая»

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал иск в Арбитражный суд Москвы на компанию «Честная музыка», которой принадлежат права на песни коллектива.
Известия 21:07
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новым вторжением в Сирию

Получив болезненные санкции от США за вторжение без спроса в Сирию в начале октября, турецкий президент вроде бы пошел на уступки.
Gorodovoy.spb.ru 09:00
Общество

Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию

Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.
ТАСС 08:38
Здоровье

Врачи назвали популярные продукты, которые нельзя повторно разогревать

Врачи рассказали, что повторный разогрев некоторых продуктов может не просто лишить их пользы, но даже сделать вредными для организма.
Аргументы недели 06:41
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки, как средства федерального бюджета используются для господдержки кинопроизводства.
РБК 17:00
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