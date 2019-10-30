Происшествия
ИзвестияВ Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского. Об этом 30 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его помощницу Наталью Тарасенко.
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с чего всё началось
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь».РБК11:34
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Директор ФИАНа после обысков: ворвались в дом и копались в детских памперсах
Московский Комсомолец14:22
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