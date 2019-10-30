В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь».

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского. Об этом 30 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его помощницу Наталью Тарасенко.

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

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