Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского. Об этом 30 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его помощницу Наталью Тарасенко.
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с чего всё началось

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь».
РБК11:34

Подробнее о событии

Директор Физического института РАН раскрыл суть претензий силовиков

РБК15:16

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Известия10:54

Директор ФИАНа после обысков: ворвались в дом и копались в детских памперсах

Московский Комсомолец14:22

Комментарий президента РАН А. М. Сергеева по поводу обысков в ФИАН

Научная Россия13:17

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Интерфакс11:07

У директора ФИАНа прошли обыски

Газета.Ru14:30

Стало известно, с чем связаны обыски у главы Физического института РАН

РЕН ТВ10:32
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Политика

Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.
МИР 24 14:14
Происшествия

В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши

Российская газета 02:46
Политика

Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру 13:44
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Футбол

ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА одержал трудную победу над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.
Soccer.ru 13:54
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов

Рамблер 11:11
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Финансы

ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Российская газета 14:27
Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Общество

Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова

Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Полит.ру 04:16
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 13:30
Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Общество

Глава Газпрома: работы по «Северному потоку-2» будут выполнены в срок

Компания-оператор намерена выполнить работы по «Северному потоку-2» в срок, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 30 октября сообщает ТАСС.
Красная весна 13:22
Общество

Пилотная группа японских туристов прибыла на Кунашир

Сахалин.Инфо вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей вчера в 15:01
Хоккей

СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»

LiveSport.ru 15:12
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Футбол

Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
Soccer.ru 13:38
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Политика

Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости 11:52
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Технологии

Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать

iXBT.com 12:03
Политика

Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
Известия 13:27
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