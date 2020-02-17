Политика
ТВ ЦентрВ Москве проходят переговоры России и Турции по Идлибу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Мюнхенской конференции, что военные России и Турции под Идлибом находятся в постоянном контакте. В Москве сегодня проходит очередной раунд переговоров межведомственных делегаций.
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Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу
Московский Комсомолецвчера в 10:42
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Sputnik Абхазия16 февраля в 10:21
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